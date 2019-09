Près de 5 milliards d'euros d'investissements en un an dans le cluster chimique anversois

Le projet d'investissement de l'allemand BASF à Anvers, qui prévoit une enveloppe d'un demi-milliard d'euros et la création d'une centaine d'emplois, représente déjà le quatrième projet d'envergure mondiale en à peine un an dans le cluster chimique anversois, après les investissements de Borealis, Covestro et Ineos, s'est réjouie lundi la fédération sectorielle Essenscia Vlaanderen. "Ces quatre projets représentent près de cinq milliards d'euros d'investissements et 700 à 800 nouveaux emplois", souligne-t-elle.

BASF Anvers est, avec ses plus de 3.200 collaborateurs et plus de 50 installations de production, rien moins que la plus importante entreprise chimique du pays et la deuxième plus importante au monde du groupe BASF.

"Cet investissement de BASF renforce la force internationale d'Anvers et de la Flandre comme l'in des principaux clusters chimiques au monde", estime l'administrateur délégué, d'Essenscia Vlaanderen, Frank Beckx, saluant la création d'emplois hautement qualifiés et techniques.