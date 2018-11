Près de 40% de l'électricité allemande d'origine renouvelable

La part d'électricité provenant de sources renouvelables a atteint 38% au cours des neuf premiers mois de l'année en Allemagne, soit trois points de pourcentage de plus qu'au cours de la même période de 2017, ont annoncé vendredi le Centre de recherche pour l'énergie solaire et l'hydrogène (ZSW) et la fédération de l'énergie (BDEW).

Durant les mois de janvier, avril et mai, la proportion d'électricité d'origine renouvelable a même atteint 43%, ces mois ayant été particulièrement venteux et ensoleillé.