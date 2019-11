Près de 15.568 nouvelles sociétés ont été créées depuis la réforme du Code des sociétés

Depuis l'entrée en vigueur le 1er mai dernier de la réforme du Code des sociétés et associations, 31,4% de sociétés supplémentaires ont été créées entre mai et novembre, en comparaison avec la même période l'an dernier, indique mardi la fédération du notariat Fednot.

L'objectif de la réforme était de rendre la Belgique plus attractive pour les entreprises belges et étrangères, rappelle la fédération. Les règles ont donc été simplifiées pour les fondateurs d'entreprises et les actionnaires, qui peuvent choisir plus librement la façon dont ils souhaitent gérer et organiser leur société.

Selon Fednot, cette réforme n'a pas raté son objectif. Entre le 17 mai et le 16 novembre de cette année, 15.568 nouvelles sociétés ont été créées, contre 11.850 durant la même période en 2018. Cela représente une progression de 31,4%.

Presque toutes les nouvelles sociétés (96,2%) ont opté pour la forme d'une société à responsabilité limitée (SRL), adaptée aux petites et moyennes entreprises. Les sociétés anonymes (SA), qui s'adressent principalement aux grandes entreprises ou aux sociétés cotées, représentent 2,3% du nombre total des nouvelles entités.