Près de 100% de la population belge aurait accès à une couverture de base en 4G

En moyenne, près de 100% de la population a accès à une couverture de base en 4G, près de 99% jouissent d’une bonne couverture et 83% profitent d’une très bonne couverture, selon des calculs réalisés par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) et publiés vendredi.

Afin d’augmenter la transparence au sujet de la qualité des réseaux mobiles en Belgique, le régulateur du secteur des télécoms a dressé des « cartes atlas 2.0 », qui renseignent la présence probable d’une couverture mobile à l’intérieur des bâtiments. En outre, une étude a comparé la qualité de l’expérience offerte par les trois opérateurs mobiles.

Pour ce faire, l’IBPT a collecté, en décembre dernier, près de 285.000 points de mesures, en parcourant 1345 km, répartis sur l’ensemble du territoire belge. D’après les calculs, effectués en coopération avec l’office belge de statistique Statbel, les trois opérateurs ont en moyenne une couverture de base de 98% du territoire en 4G.

« Ils couvrent en moyenne 88% du territoire avec une bonne couverture et 58% du territoire avec une très bonne couverture. Selon les calculs, en moyenne, près de 100% de la population ont accès à une couverture de base en 4G. Enfin, près de 99% de la population ont accès à une bonne couverture et 83% ont accès une très bonne couverture », indique le régulateur.

Les mesures sur routes montrent en outre que les trois réseaux mobiles installés en Belgique « ont une bonne performance pour les services de voix et de transmission de données » et qu'« aucun réseau n’est plus performant que les autres pour tous les indicateurs mesurés. »

En revanche, il existe toutefois des différences en ce qui concerne par exemple la qualité de la voix et le temps de téléchargement d’un fichier et d’affichage des vidéos. « Pour les applications telles que la navigation sur le web, les vidéos YouTube et Facebook, les taux de réussite sont en moyenne élevés et témoignent de la bonne fiabilité des réseaux mobiles belges », relève encore l’IBPT. Le régulateur rappelle que les résultats « reflètent la qualité des réseaux en septembre 2018 » et que ceux-ci « évoluent constamment. »

