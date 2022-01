Près de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les supermarchés néerlandais Jumbo

La chaîne de supermarchés néerlandaise Jumbo a enregistré l’an dernier un chiffre d’affaires de 9,9 milliards d’euros, en hausse de 2% par rapport à 2020. Le groupe a annoncé lundi le lancement, en Belgique et aux Pays-Bas, d’un partenariat avec la société de livraison express Gorillas.

La chaîne compte aujourd’hui 705 magasins dont 17 dans le Plat Pays. Ses responsables espèrent en ouvrir une quinzaine de plus sur notre territoire et tablent à terme sur un portefeuille d’une centaine de supermarchés.

Le groupe compte investir un peu plus dans le commerce en ligne cette année. Il se lance à ce titre avec le livreur express Gorillas. Les deux sociétés entament un partenariat stratégique en Belgique et aux Pays-Bas. Jumbo va ainsi mettre une bonne partie de son assortiment à disposition de la société de livraison alors que les clients de Jumbo installés en milieu urbain auront la possibilité de se faire livrer leurs courses par Gorillas. Ce dernier est déjà actif dans onze villes néerlandaises ainsi qu’à Bruxelles et Anvers.

Le secteur de vente en ligne représentait 650 millions d’euros de revenus en 2021, une hausse de 30% en un an pour Jumbo.

La marque fêtait l’an dernier son centième anniversaire. La chaîne est toujours aux mains de la famille fondatrice, Van Eerd.