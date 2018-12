Près d'un million de PME en Belgique en 2017

En 2017, la Belgique comptait 940.440 PME, soit une hausse de 4% par rapport à l'année précédente, indique lundi le Tableau de bord des PME et des entrepreneurs indépendants, présenté par le SPF Economie et le ministre des Indépendants et PME, Denis Ducarme. L'an dernier, 99,8% des entreprises assujetties à la TVA étaient des PME (moins de 250 travailleurs).

La plus forte croissance concerne les entreprises sans employé: 4,6% par rapport à 2016. Par ailleurs, en 2017, les professions libérales (19,1%) rassemblaient pour la première fois plus de PME que le commerce (19%), la construction confirmant sa troisième place (13,5%).

Les professions libérales qui poussent la statistiques, en plus des traditionnelles, sont les médicales et para- médicales, les soins à domicile, la consultance, le coaching en entreprises et auprès de particuliers.

Le recul du commerce est réversible, selon l'Union des classes moyennes (UCM). Née il y a une vingtaine d'années avec l'apparition de centres commerciaux toujours plus grands, l'inquiétude sur l'avenir du commerce indépendant semble se dissiper, grâce à l'arrivée d'une nouvelle génération de commerçants, sédentaires et/ou itinérants qui séduisent de plus en plus de commerçants dans l'alimentation, le textile, l'artisanat, la décoration.

Le nombre de travailleurs dans les petites PME (moins de 50 travailleurs) a augmenté de 0,2 % en 2017 et le nombre d'employeurs ayant fait appel à la mesure pour un premier engagement - qui consiste à accorder une réduction des cotisations de sécurité sociales patronales - a connu quant à lui une croissance de plus de 70% sur un an.

En 2017, 9.935 petites PME ont déposé le bilan, soit une hausse de 8,8% par rapport à l'année précédente, entraînant la perte de 15.522 postes de travail. Le chiffre des faillites est toutefois très inférieur aux années 2014 (20.401), 2015 (17.936) et 2016 (16.351).

L'an dernier, le nombre d'indépendants et aidants a progressé de 2,8% pour atteindre 1.087.763 travailleurs. Ce sont les starters en activité complémentaire qui ont particulièrement augmenté (15,1%).

"La mesure zéro cotisations, créée à cet effet, est un véritable succès : +70% en un an, soit 31.167 emplois créés ! Le Tableau de bord souligne aussi la bonne santé de nos PME, passées de 848.059 en 2014 à 940.440 en 2017, soit une augmentation de 10,89% depuis le début de la législature", a souligné Denis Ducarme, ministre des Indépendants et des PME.



Belga et Dominique Delhalle