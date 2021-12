Près d’un million de dollars pour un ordinateur et un NFT liés à la création de Wikipedia

Les deux lots, présentés au siège new-yorkais de Christie’s, au Rockefeller Center, avaient été mis en vente il y a douze jours avec des mises à prix de 100 dollars chacun, et c’est dans les derniers instants que les enchères ont flambé.

Selon Christie’s, le NFT se situait encore sous les 100.000 dollars mercredi matin et la clôture de la vente a dû être repoussée à plusieurs reprises.

Cet objet numérique, sous forme d’image JPEG, représente "ce à quoi ressemblait Wikipedia au moment où (Jimmy Wales) l’a installé et où il a lancé sa première page, avec les mots 'Hello world'", avait expliqué à l’AFP Peter Klarnet, spécialiste des livres et manuscrits chez Christie’s, lors de sa présentation.

Selon Christie’s, la page est interactive et peut être "éditée" par l’acheteur pour "recréer l’expérience de construire Wikipedia", puis "revenir à son état initial". Jimmy Wales avait annoncé qu’une partie de la vente financerait son projet WT.Social, "un réseau social décentralisé, non commercial, sans publicité, ni suivi et collecte de données et sans désinformation".