Premier sommet EU-USA pour Joe Biden : un tournant dans les relations économiques internationales ?

Joe Biden rencontre Ursula von der Leyen et Charles Michel à l'Europe (15 juin) - 15/06/2021 Le président américain Joe Biden rencontre ce mardi les autorités belges et européennes et il y aura plusieurs dossiers économiques importants sur la table, et surtout un fameux changement de ton, de posture par rapport au prédécesseur, Donald Trump. Les rencontres du jour vont marquer un tournant dans les relations économiques internationales.

Cette visite de Joe Biden matérialise le retour des relations transatlantiques, le retour du multilatéralisme. Là où Donald Trump avait privilégié les États-Unis — on se rappelle " America First " — et là où il avait déclaré la guerre commerciale à l’Europe, Joe Biden, lui, va essayer de restaurer les relations avec les Européens. Un changement profond de posture, donc, effectivement.

Et pour Vincent Juvyns, analyste de la banque JPMorgan qui observe de près le commerce international, il y a en fait des intérêts des deux côtés à ce réchauffement des relations : "Sur le plan économique, c’est clairement de montrer que les États-Unis sont un partenaire de l’Europe, entendent le rester à terme et entendent ne pas être dans la confrontation commerciale comme le président Donald Trump l’avait laissé supposer un temps. Joe Biden envisage notamment prochainement le lancement d’un grand plan de relance aux États-Unis dans ce contexte-là, et il aura notamment besoin des entreprises européennes qui sont des leaders en la matière. Et pour l’Europe, qui est une économie particulièrement ouverte à la fois économiquement de par ses exportations et proche de problèmes géopolitiques, c’est évidemment important d’avoir un partenaire américain sur lequel on peut compter et avec lequel on ne se dispute pas, comme maintenant".