Premier jugement défavorable à Deliveroo en Espagne

Un tribunal de la ville espagnole de Valence a conclu à l'existence d'une "relation de travail" entre l'application Deliveroo et un livreur renvoyé et a ordonné sa réintégration, dans le premier jugement rendu en Espagne sur l'épineuse question du statut de ces coursiers à vélo.

Selon le jugement daté du 1er juin et dont l'AFP a obtenu une copie lundi, le juge a conclu "à l'existence d'une relation de travail entre les deux parties" caractérisée par une forme de "dépendance" qui est "seulement concevable dans le travail salarié" et non dans le travail indépendant.

En conséquence, le tribunal a déclaré "l'irrecevabilité du renvoi" en juin 2017 de ce livreur, Jose Enrique, qui travaillait depuis octobre 2016 pour l'application et a ordonné à Deliveroo de le réintégrer ou de lui verser une indemnité d'un montant de 705,13 euros.

Ce jugement, contre lequel Deliveroo peut déposer un recours, est le premier du genre en Espagne. Un autre procès est actuellement en cours à Barcelone.

Dépendance ou indépendance?

Contacté par l'AFP, Deliveroo a souligné que "cette affaire se réfère à un livreur qui disposait d'un contrat antérieur et ne reflète pas la forme de collaboration actuelle entre les 'riders' (coursiers à vélo) et Deliveroo". L'application de livraison de restaurants a en outre indiqué "examiner la sentence avant de décider des prochaines étapes".

Deliveroo assure par ailleurs que le caractère de travailleur indépendant de ses livreurs dans le cadre de ce nouveau "contrat" de prestation de services a été "confirmé" par la justice à travers l'Europe.

En Belgique, la direction de Deliveroo avait décidé, début 2018, de mettre un terme à sa collaboration avec la Smart, qui permettait aux livreurs de travailler sous statut salarié, ce qui a fait passer tous les livreurs, de facto, sous statut indépendant, et suscité la grogne de certains d'entre eux. Début mai, la plateforme de livraisons de repas a annoncé une amélioration de la couverture d'assurance de ses coursiers.