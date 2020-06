Préavis de grève déposé chez Sports Direct

Le front commun syndical CNE/Setca a déposé un préavis de grève du 13 au 30 juin chez Sports Direct. Les syndicats dénoncent le fait que la direction n'octroie pas de complément de chômage aux travailleurs belges, précise le front commun.

"Lors de la fermeture des magasins et la mise en place du chômage temporaire, nous avons interpellé la direction à plusieurs reprises pour demander un complément d'entreprise au chômage. La direction nous a répondu que l'avenir était incertain, que nous ne savions pas quand les magasins allaient rouvrir et combien de clients reviendraient en magasins lors du déconfinement", expliquent les syndicats. "Nous avons acté cette décision en rappelant qu'à la réouverture des magasins nous évaluerions la situation et demanderions un complément si la situation s'améliorait".

Hors de question que l'entreprise fasse un coup de com'

Depuis lors, une communication a été faite par le groupe Sports Direct international disant qu'un complément d'entreprise sera octroyé à tout le personnel. Mais, selon les syndicats, il n'y aura pas de complément pour les travailleurs belges, la direction estimant que les conditions de chômage sont meilleures ici qu'en Angleterre, siège de l'entreprise.

"Il est hors de question que l'entreprise fasse un coup de com' sur notre dos. Nous n'accepterons pas que seule l'Angleterre ait un complément", pestent les syndicats.

Les syndicats estiment aussi qu'il existe un problème d'heures "totalement insuffisant". "Nous demandons une réévaluation à la hausse, la clientèle est présente, le travail n'a pas changé mais il y a en plus une nouvelle procédure sanitaire à mettre en place qui nous épuise. Le personnel est épuisé et à bout", concluent-ils.