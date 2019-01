Pouvoir d'achat: quels sont les produits qui ont augmenté, et quels sont ceux qui ont diminué?

Depuis le mouvement des gilets jaunes, on parle beaucoup de pouvoir d’achat. A-t-il augmenté ou diminué ces dernières années ?

Les avis divergent selon les clés d’analyse.

Pour le gouvernement, c’est clair, puisque ce qu’on appelle le revenu disponible (c’est-à-dire l’addition des différentes rentrées financières moins les taxes et impôts), a augmenté plus fort (55,8%) que les biens et services et donc que l’inflation, qui mesure cette hausse des prix (43,9%).

Mais attention : ce ne sont jamais que des moyennes, rappelait l’économiste Philippe Defeyt, de l’Institut du développement durable, mais il y a des produits qui ont augmenté bien au-delà de l’inflation, comme le mazout, les carburants, le tabac, l’eau de distribution ou encore les quotidiens d’information.

Or, il s’agit là de produits de consommation courante, et qui pèsent donc plus dans le budget de certains ménages… et dans les esprits.

Ce qui a augmenté plus vite que l'inflation

Les carburants ont globalement augmenté plus vite que les salaires, si on regarde l’évolution sur 20 ans. Mais avec des différences selon le type de carburant et la période. De 0,89€ en 1998 à 1,54€ en 2018, le prix de l’essence 95 a ainsi augmenté de 75%, soit bien au-delà de l’inflation et même de l’augmentation du “revenu disponible”. Ce qui veut dire que comparativement, le plein d’essence pèse aujourdhui beaucoup plus lourd dans le budget, alors que de nombreux travailleurs font des trajets plus longs pour aller travailler.

Idem pour le LPG qui a plus que doublé en 20 ans, de 0,24€/litre en 1998 à 0,54€/litre en 2018.

La hausse est même plus forte si on regarde la période 1998-2013: le prix de l’essence a doublé en 15 ans, celui du LPG a triplé! Par contre, sur les 6 dernières années, ils font partie des produits dont le prix a le plus fortement diminué: - 25% en moyenne !

Même chose pour le mazout de chauffage, dont il est vrai, le prix en 1998 était historiquement bas: 0,19€/litre. Sur 20 ans, son prix a il est vrai plus que triplé pour atteindre 0,63€/litre en 2018, mais par rapport au prix de 0,81/litre pratiqué en 2013, c’est une baisse de près de 25% sur les six dernières années.

Pour le diesel, c’est différent: de 0,60 €/litre en 1998 à 1,39 en 2013, son prix a lui aussi plus que doublé, mais en conservant un écart de 30 cents en dessous du prix de l’essence jusque là. Mais au contraire de l’essence et du LPG, le prix du diesel a lui continué à augmenter, surtout depuis 2016, pour atteindre 1,50€/litre. Soit une hausse de 150% en 20 ans!