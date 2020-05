Pourquoi un mazout bon marché n'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous ?

Le gasoil de chauffage, comme bien d’autres produits pétroliers, continue de voir son prix diminuer. Alors posons-nous cette question : Est-ce une bonne nouvelle pour notre portefeuille ?

Un mazout de chauffage dont le prix baisse peut vous faire perdre plus d’argent que ça ne vous en fera gagner. Cela peut sembler contre-intuitif. Qui ne se réjouirait pas, a priori, d’une baisse du prix du mazout ? À 33 centimes le litre aujourd’hui pour une commande de 2000 litres, c’est dans l’absolu deux fois moins cher qu’il y a un an, c’est moins cher que de nombreuses bouteilles d’eau plate d’un litre en grande surface. Mais derrière ce prix qui baisse, il ne faut pas oublier que le mazout est un produit qui fait partie de l’indice santé.

Quels effets sur l’indice santé ?

L’indice santé, c’est un panier virtuel de produits, de prix que le Belge consomme et qui sert très concrètement en Belgique à faire évoluer les salaires et les allocations sociales. Autrement dit, quand le prix du mazout baisse, ça contribue à ralentir la progression des allocations et des salaires.

Et si on met en balance les deux éléments, donc un prix à la consommation certes plus faible pour le mazout, mais dans un même temps des allocations sociales et des salaires qui baissent, l’effet d’une baisse de ce prix du mazout est globalement tout à fait neutre pour le Belge moyen, pour le ménage belge moyen, en tout cas selon Étienne de Callataÿ, chef économiste chez Orcadia Asset Management : " mais autour du Belge moyen, il en est pour qui ce sera une bonne nouvelle et il en est d’autres pour qui ce sera une mauvaise nouvelle. Imaginons un instant que vous ne consommiez pas de mazout, vous chauffez au bois. À ce moment-là, la baisse du prix du mazout est une mauvaise nouvelle pour vous, puisque ça signifie que vos allocations sociales, votre pension, votre salaire seront augmentés moins rapidement que ce qu’il aurait été sans cette diminution du prix du mazout. À l’inverse, si vous êtes un très gros consommateur de mazout, cette diminution du prix du mazout est une bonne nouvelle pour vous ".

À qui profite une baisse du prix du mazout ?

Une baisse du prix du mazout profite surtout aux gros consommateurs de mazout en termes de pouvoir d’achat, aux ménages qui, par rapport à la moyenne belge, ont une part plus importante de leur budget consacré au mazout.

Quant aux ménages les plus pauvres, c’est aussi le cas. Les ménages qui ont des dépenses contraintes tous les mois qui pèsent lourdement dans le budget, comme le mazout par exemple. Mais de là à voir un réel bénéfice social dans une baisse de prix du mazout, il y a un pas, un pas qu’Étienne de Callataÿ ne franchit pas : " on pourrait se dire que les personnes à faibles revenus consacrent vraisemblablement une plus grande part de leur revenu au mazout que le Belge moyen, donc la baisse du prix du mazout est une nouvelle sociale. La réponse est oui, mais dans une mesure extrêmement limitée, il y a des miettes pour ces ménages à plus faibles revenus alors que l’essentiel de l’avantage de la diminution du prix du mazout revient aux employeurs, qu’ils soient des entreprises privées, des asbl, le secteur public, qui, grâce à cette diminution du prix du pétrole, dont le prix du mazout, vont bénéficier d’une diminution des coûts salariaux ".

Les employeurs vont en fait voir augmenter moins rapidement les salaires de leurs employés. Donc, les véritables gagnants d’une baisse du prix du mazout, ce ne sont pas les ménages dans leur ensemble, ce sont les employeurs, qui, par une baisse de ce prix, voient sur le plus long terme les salaires stagner ou en tout cas augmenter moins rapidement.