Fusion avec Payconiq: "profiter de la confiance en Bancontact pour promouvoir le paiement mobile"

Bancontact et Payconiq vont fusionner. Les deux acteurs belges du paiement, l’un surtout connu pour les cartes et l’autre pour le paiement mobile, veulent se renforcer mutuellement pour faire face à la concurrence des géants du numérique qui débarquent: le nombre d’acteurs présents dans ce marché du paiement est en train d’exploser, Apple, Facebook, Amazon, eBay, et même Google qui vient d’annoncer la possibilité de paiement par voix via son assistant vocal.

En Belgique, nous sommes sans doute dans une période de transition: le nombre de transactions mobiles a quadruplé en 2017 chez nous, mais nous restons malgré tout loin des chiffres du Danemark ou de la Suède. 30 % des Belges pensent que le cash n’existera plus dans 10 ans, mais nous sommes encore méfiants, vis-à-vis du paiement mobile notamment, pour des questions de sécurité.



"En mettant ensemble l’offre de Bancontact et de Payconiq Belgique, on est mieux positionné pour prendre et saisir les opportunités qui sont présentées dans un marché des paiements qui devient de plus en plus international, et donc de plus en plus concurrentiel également" explique Michael Anseeuw, président du conseil d’administration de Bancontact.



Objectif : investir le marché belge avant que les Belges ne se mettent massivement à utiliser les paiements mobiles via des concurrents internationaux. Concrètement, puisque les deux boîtes ont aujourd’hui leur propre application mobile, à terme une seule application subsistera: Payconiq by Bancontact.



Ivo de Meersman, président du conseil d’administration de Payconiq Belgique, veut miser sur le capital confiance de Bancontact: "La confiance que les Belges ont dans Bancontact depuis déjà des années, on veut justement l’utiliser pour convaincre que l’utilisation du paiement par mobile est aussi sécurisée et aussi bien utilisée que la carte physique de Bancontact dans les magasins".



L'intérêt pour les banques belges est évident: Bancontact est détenu par cinq d’entre elles, Payconiq par quatre banques. La toute dernière est Fortis, qui est entrée au capital de Payconiq ce mois-ci, juste avant la fusion. Difficile d’y voir autre chose qu’une volonté bancaire commune de ne pas louper le train du paiement mobile. La fusion devrait être finalisée pour le mois de juin et les deux entreprises assurent que la nouvelle structure, Bancontact Payconiq, sera plus grande que les deux jusqu’ici indépendantes, sans dévoiler pourtant le montant des investissements à venir.