Pourquoi le prix des carburants varie d’une station-service à l’autre (et comment faire des économies en choisissant la bonne) ?

"Le réseau de stations-service en Belgique se divise en deux grandes catégories. Il y a des stations-service en tant que telle, donc celles avec un shop, du personnel et qui ont des heures d’ouverture étendues. À ce moment-là, vous allez avoir peu de chances d’avoir un prix très intéressant et la ristourne sera donc relativement faible. De l’autre côté, vous avez tout un réseau de stations automatiques ouvertes 24 heures sur 24, mais sans shop. Ce sont souvent celles-là qui proposent les prix les plus intéressants, et donc les ristournes les plus intéressantes sur le litre de carburant."

La localisation joue aussi un rôle clé dans la fixation des prix. Si vous habitez par exemple près d’une zone commerciale très fréquentée, il y a beaucoup de chances pour que votre addition soit plus douce qu’à la campagne par exemple. Et si vous allez sur autoroute, là, vous êtes à peu près certain de payer le prix maximum.