Pourquoi la Chine veut-elle limiter le développement des cryptomonnaies sur son territoire ?

Fermeture d’entreprises spécialisées, coupure d’électricité, interdiction de miner sur certains territoires… La Chine est passée à la vitesse supérieure ces dernières semaines afin de limiter le développement des cryptomonnaies sur son territoire. Officiellement, il est question d’impact environnemental des cryptomonnaies, dont le fonctionnement est très énergivore.

Dans les coulisses, il est plutôt question d’enjeux économiques et politiques, dans un pays où la surveillance des citoyens par les autorités devient de plus en plus puissante, poussée par le développement technologique.

Gilles Quoistiaux, journaliste Trends-Tendances, expert sur la question des cryptomonnaies, répond à nos questions à ce sujet.