Pourquoi la Belgique est-elle le 2e pays européen au niveau de la pression fiscale?

Les recettes fiscales de la Belgique s'élèvent à 47,3 % du PIB, selon le bureau de statistiques de l'Union européenne. La Belgique arrive ainsi sur la seconde marche du podium de l'Union européenne... derrière la France.

La pression fiscale est la part prélevée par l'État sur l'ensemble de la richesse des revenus produits en Belgique, cela se décline sous plusieurs formes: impôts sur le revenu, impôts indirects, TVA, accises, etc.

Jérôme Terfve, spécialiste de droit fiscal chez Tetra Law, n'est pas étonné de cette situation: "La Belgique est connue pour avoir une pression fiscale élevée. N'oublions pas non plus que les pays scandinaves ont des ressources que l'on n'a plus nécessairement en Belgique."

En Suède, l'impôt sur les revenus et les charges sociales sont globalement moins élevées qu'en Belgique, mais sont compensées par des impôts assez lourds sur la consommation, comme la TVA ainsi que les accises sur l'alcool et sur les carburants. Il suffit de comparer le prix d'une bière en Suède et en Belgique.

La Belgique a quant à elle un autre modèle fiscal. En 2017, la Belgique a encore une fiscalité assez lourde sur l'impôt sur les revenus, que ce soit ceux des personnes physiques, des particuliers ou des sociétés. C'est la même chose pour la fiscalité et parafiscalité, cotisations ONSS et charges de tout type. En ce qui concerne la TVA, les impôts et les accises, la Belgique se situe dans la moyenne du classement européen.

Trois facteurs

Selon le fiscaliste, trois facteurs expliquent pourquoi la Belgique a augmenté de place dans le classement européen: "D'autres pays ont baissé leur pression fiscale. Le tax shift est entré en vigueur en 2017 et certains de ces effets ne sont pas encore perceptibles. Il faut également attendre l'impact des mesures de lutte contre la fraude qui vont augmenter les recettes fiscales sans augmentation d'impôts."

Cet indicateur n'est pas lu que par les Belges mais aussi par les investisseurs étrangers. Ils risquent de se dire que la Belgique n'est pas le pays le plus compétitifs qui soit. "Dans une économie ouverte comme la nôtre, cela peut susciter certaines inquiétudes", commente-t-il.

Traditionnellement, la Belgique a une sécurité sociale de haut niveau. Jérôme Terfve conclut: "Cela explique probablement une sensibilité particulière du Belge. Si on est habitué à payer beaucoup d'impôts, on est en droit d'exiger une très grande qualité de la gestion des finances publiques. C'est dans ce domaine que nous avons pu constater certaines lacunes ces dernières années."