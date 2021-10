Pourquoi l’économie chinoise est en train de ralentir (et pourquoi c’est en partie la faute du gouvernement)

La croissance économique chinoise est en train de ralentir très nettement. Comment l’expliquer ? M

Il faut d’abord rappeler qu’après le pic de la crise sanitaire en 2020, l’économie chinoise avait rebondi très fortement.

Pour Philippe Ledent, économiste chez ING à Bruxelles, il est tout à fait normal qu’après une période de croissance effrénée, ça se calme un peu : "Comme l’économie chinoise a connu une très forte accélération, vous ne savez forcément pas tenir ce rythme-là, et à un moment, l’économie revient à un rythme moins élevé. Donc ça, c’est une partie purement cyclique et conjoncturelle".

Il y a également le fait que la pandémie de coronavirus n’est pas totalement éradiquée en Chine. Pas plus tard qu’au mois d’août, plusieurs villes portuaires ont été fermées, ce qui a stoppé net les importations et exportations.

La Chine a cette volonté très claire d’avoir une croissance probablement beaucoup plus faible, mais plus soutenable

Mais surtout, les autorités chinoises ont pris une série de décisions qui ont freiné l’économie.

"On pourrait dire que la politique des autorités chinoises qui freinerait l’économie est un peu bizarre, mais c’est une réalité aujourd’hui, de deux manières, note Philippe Ledent. Tout d’abord parce que les autorités chinoises ont décidé de réguler davantage certains secteurs, et ça a commencé par le secteur de la technologie, par le secteur des écoles privées, donc l’éducation, parce que les autorités considèrent que les gens payent trop cher pour l’éducation de leurs enfants via ces écoles privées — ça réduit donc forcément l’activité de ces secteurs — et évidemment le secteur de l’immobilier, qui est de plus en plus régulé, avec les problèmes que l’on connaît pour Evergrande, et ça a un impact sur l’économie".

La Chine est prête à sacrifier un peu de sa croissance économique pour en améliorer sa qualité à long terme.

Christopher Dembik, directeur de la recherche économique chez Saxo Banque à Paris, explique : "Aujourd’hui, on voit que la Chine a cette volonté très claire d’avoir une croissance probablement beaucoup plus faible, c’est ce qu’on constate dans les chiffres, mais aussi qui soit plus soutenable, plus durable sur la longue durée, avec moins de risques financiers qui soient liés aux injections de liquidités".

Pénurie d’électricités

Les pénuries d’électricité se multiplient et en Chine aussi, les prix de l’énergie explosent. Là aussi, les autorités chinoises y sont pour beaucoup.

"Les autorités chinoises, et ça a eu beaucoup d’importance sur le troisième trimestre, ont des objectifs de réduction des émissions ou de limitation d’émissions de CO2 et plusieurs provinces n’ont pas réussi à atteindre leur objectif de réduction en première partie d’année, et ont donc reçu comme injonction de faire le nécessaire pour y arriver, décortique Philippe Ledent. C’est donc comme ça qu’on a vu, ces dernières semaines et ces derniers mois, des centrales d’électricité qui sont carrément stoppées ou des usines grandes consommatrices d’énergie simplement stoppées, afin de limiter les émissions de CO2. Et ça, évidemment, ça touche le secteur exportateur, le secteur manufacturier chinois".

Et au bout du compte, cela a évidemment un impact sur les entreprises européennes ou ailleurs dans le monde, qui importent massivement des produits ou des composants chinois dans un contexte où les chaînes d’approvisionnement mondiales sont déjà fortement perturbées.