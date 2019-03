Pourquoi Facebook se transforme complètement ?

Mark Zuckerberg, le patron de Facebook annonce un changement de cap radical pour son réseau social, une métamorphose en profondeur. Il faut dire que Facebook n’est pas en forme, le nombre d’utilisateurs est en baisse : 15 millions de moins en deux ans rien qu’aux Etats-Unis. Aux grands maux, les grands remèdes : Facebook change de modèle.

D’un réseau social public à des conversations privées

Aujourd’hui, Facebook est centré sur son fil d’actualités sur lequel vous pouvez partager et voir des photos, des commentaires, des liens avec tout le monde ou au moins tous vos amis, une sorte d’espace public virtuel accessible au plus grand nombre.

Désormais, Facebook mise sur les conversations privées telles que celles qu’on peut avoir sur ses messageries Messenger ou Whatsapp. « C’est une forme de retour aux sources explique Magaly Nelli, consultante en stratégie digitale chez Cygnum. La vocation première de Facebook, c’était de connecter les individus entre eux, les étudiants notamment, c’était de tisser du lien social. Ça s’est un peu perdu avec le temps en laissant de plus en plus de place aux annonceurs publicitaires. Ça a induit une perte de confiance des utilisateurs ».

Une perte de confiance accentuée par le scandale Cambridge Analytica l’année dernière. Revenir à un format plus intime, annoncé comme plus soucieux de la vie privée c’est donc « vital pour Facebook » pour Magaly Nelli : « Les chiffres de croissances ne sont plus aussi bons qu’avant. La seule tranche d’âge en croissance pour le moment, ce sont les plus de 55 ans. Les jeunes eux, délaisse ce réseau social, ferment leur compte. Il est donc nécessaire pour Facebook de se poser les bonnes questions sur les besoins de ses utilisateurs ».

Trouver d’autres sources de revenus

Derrière ce changement de cap, il y a aussi un changement de modèle économique. L’enjeu pour Facebook, c’est de diversifier ses revenus. La publicité ciblée qui induit l’utilisation de données privées et de plus en plus sensible. « Pour diversifier son business model, Facebook, va organiser d’avantage de synergies entre ses plateformes, Whatsapp, Instagram, Messenger… Et puis autre source de diversification : l’e-commerce, le payement en ligne via Messenger, c’est pour très bientôt. Mais si les utilisateurs s’en vont, ce n’est pas certains qu’ils arriveront à diversifier leur business model dans ce sens ».

Passer d’une plateforme ouverte qui gagne sa vie grâce aux données personnelles à une plateforme plus intime qui gagne sa vie en intégrant des services privés dans les conversions privées (payement électronique, messages aux entreprises, commerce électronique…), c’est l’ambition de Facebook pour l’avenir. Des changements qui prendront plusieurs années.