Pourquoi essence et diesel continuent-ils à augmenter alors que le baril de pétrole est en baisse?

Les prix de l’essence et du diesel continuent de grimper à la pompe. Ça faisait depuis presque trois ans qu’on n’avait plus fait des pleins aussi chers. Rien que ces dernières semaines, la 95 a pris presque 20 centimes.

Pourquoi? Parce que les prix du pétrole brut augmentent depuis trois ans. À ça, il y a d’abord des raisons économiques. L’économie mondiale est en croissance pour le moment, donc les entreprises produisent plus, il y a plus de transport, la demande de pétrole augmente, et donc les prix avec.

Puis il y a des raisons plutôt d’ordre politique, même géopolitique. Il y a trois ans, les gros producteurs de pétrole ont décidé de limiter leur production. Ils ont limité l’offre, ce qui fait donc augmenter les prix. Et en plus de ça, il y a eu une grosse diminution qui, elle, était plutôt inattendue du côté du Venezuela, et plus récemment le retour des sanctions contre l’Iran, qui pourra moins exporter son pétrole.

Tout ça mis ensemble fait que depuis trois ans les prix augmentent jusqu’à 80 dollars le baril. Et forcément, nous, on le ressent à la pompe.

Ça, c’est la tendance générale depuis trois ans, mais depuis vendredi dernier, le cours du pétrole commence à diminuer. Manifestement, la tendance est en train de s’inverser et c’est de nouveau politique. Il faut aller aux États-Unis pour bien comprendre ce qui se passe:

"Ces prix du pétrole sont embêtants pour lui parce que la baisse d’impôts qu’il a octroyée aux ménages américains est presque complètement mangée par la hausse des prix pétroliers, explique Xavier Timmermans, stratège à la Banque privée de BNP Paribas Fortis. Ce qu’il aimerait bien, c’est pouvoir se présenter devant les électeurs en disant " voilà, j’ai augmenté votre pouvoir d’achat ".

Et donc, l’administration américaine fait maintenant pression sur les Saoudiens pour qu’ils compensent ce que le Venezuela n’exporte plus et la future baisse des exportations iraniennes.

Et manifestement ça fonctionne, puisque fin de semaine passée, l’Arabie saoudite, puis les producteurs russes aussi, annoncent leur intention de rouvrir un peu les robinets d’ici l’été. Je vous disais qu’ils avaient réduit la production il y a trois ans, eh bien ils sont en train de changer de politique. Plus d’offres prévues dans les prochaines semaines. Les marchés anticipent cette augmentation, et donc les prix diminuent effectivement depuis cinq jours.

Décalage

Malheureusement, le prix à la pompe lui, ne descend pas: il faut plusieurs semaines pour que nous, les consommateurs, sentions les augmentations ou les diminutions des prix du pétrole brut: "Les prix à la pompe sont déterminés par un système de cliquet, donc ce n’est que lorsque certains seuils sont franchis que la hausse des prix pétroliers est répercutée dans les prix des carburants" explique Xavier Timmermans.

Il ne faut pas oublier non plus que les distributeurs achètent leur pétrole, leur essence, en dollars, et comme le dollar est fort par rapport à l’euro pour le moment, quand bien même les prix du pétrole en dollars diminueraient, on ne le ressentirait pas tout de suite en euros. C’est une question de rapport de force entre les deux monnaies. Puis il y a aussi les accises qui ont augmenté chez nous ces dernières années: on essaie d’égaliser le prix du diesel et de la 95.

Mais toutes ces raisons ensemble font que vous voyez que ce n’est pas parce que les prix du pétrole baissent sur les marchés que ça change tout de suite quelque chose pour nous. Il n’y a pas de lien direct, en tout cas pas immédiat, entre les deux.