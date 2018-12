Pourquoi certains auteurs préfèrent éditer leurs livres eux-même?

Editer soi-même son livre ou se tourner vers une maison d'édition classique? C'est une question que beaucoup d'écrivains se posent.

Editer à compte d’auteur signifie s’occuper de tout de A à Z: de la création de l’œuvre, mais aussi de la mise en page, des corrections, de l'impression, de la distribution du livre, du marketing. Un parcours qui n'est pas forcément évident, mais c’est le choix qu’a fait le dessinateur Nicolas Vadot. Selon lui, s’auto-éditer lui rapporte plus.

Mais ce n'était pas sa motivation principale de départ. "Le marché en Belgique francophone étant ce qu’il est, je ne pourrais pas gagner ma vie pour l’instant uniquement avec mes livres. Donc, il est évident que quand j’ai décidé d’éditer moi-même mes livres, le premier leitmotiv était de ne pas perdre d’argent. Je ne voulais pas faire ça à perte, donc être à l’équilibre. Maintenant, je commence à gagner, à chaque livre je gagne un peu plus. Petit à petit, les rentrées de l’un financent le suivant, et ainsi de suite, parce que tout ce que je gagne sur des livres, je le réinvestis évidemment. C’est comme ça que les choses fonctionnent."

Du made in Belgium

Mais en contrepartie, il doit assumer le risque économique. S’il ne vend pas tous les livres qu’il a édités, qu’il a imprimés et qu’il doit les envoyer au pilon, c’est à ses frais. Mais les conditions économiques lui semblent suffisamment attrayantes pour assumer ce risque.

"On est dans une économie aujourd’hui où fabriquer des livres coûte de moins en moins cher. Je les fais fabriquer en Belgique, je pourrais les fabriquer pour encore moins cher à l’autre bout du monde, mais par souci éthique, je préfère les fabriquer en Belgique. Donc, en étant organisé, on peut y arriver et c’est tellement plus gratifiant. Parce que je choisis tout, je travaille avec mon ami graphiste avec lequel je travaille depuis toujours, et on ne va pas me dire qu’il faut mettre ça parce que ça se vendra plus ou ça parce que ça se vendra moins."

Il est donc entièrement responsable de ses réussites, mais aussi de ses échecs. Mais il aime ça. Nicolas Vadot considère que l’éditeur a trois grands rôles: fabriquer les livres, assurer la distribution de ces livres et, le plus important à ses yeux, suivre un auteur tout au long de sa carrière.

"Les éditeurs n'assument plus leur rôle"

Mais ça, dit-il, les éditeurs ne le font plus. "Suivre un auteur au long cours en investissant sur lui. Investir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire perdre de l’argent au début pour en gagner après. Donc, faire des livres dont on sait qu’ils ne se vendront peut-être pas pour ensuite, au bout de x années, arriver à toucher un public. Or, ce rôle-là, les éditeurs ne l’assument plus du tout."

Pour obtenir un certain succès, il faut s'appuyer sur notoriété, même si Nicolas Vadot reste très prudent car, dit-il, les auteurs aujourd’hui peuvent s’appuyer sur les réseaux sociaux pour se faire connaître.

Ça a été le cas, par exemple, du texte de "50 Nuances de Grey", d’abord publié sur le site Internet de l’auteur avant de devenir un succès de librairie mondial. Mais il faut aussi le rajouter quand même, ce type de succès reste tout de même très rare.