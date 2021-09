Pour vous vendre des produits, rien de tel qu’un chat ou un chien dans une pub, selon une étude

Conclusion : l’audience de ces pubs et de ces posts est démultipliée par rapport aux autres pubs et posts des mêmes marques, mais dans lesquelles il n’y a pas de chat ou de chien. Et ce qu’on appelle le taux d’engagement des internautes grimpe en flèche.

Nos chats et nos chiens seraient-ils les meilleurs alliés des marques qui cherchent à nous vendre leurs produits ou leurs services ? C’est en tout cas ce que suggère une étude de la société Sortlist, qui a analysé des centaines de pubs et de posts sur Instagram qui mettent en scène des chats et des chiens.

L’augmentation des vues pour les pubs et les posts est spectaculaire, plus 2700% par rapport à la moyenne des vues pour les publicités de la même marque qui n’ont pas de chat dans la pub, 550% d’augmentation pour les chiens, c’est quand même assez spectaculaire.

Mais est-ce que ça fait vendre plus ? La réponse est non, probablement, du moins à court terme. C’est en tout cas l’analyse de Tancrède d’Aspremont Lynden : "Ça dépend de l’objectif de la campagne que la marque s’est fixé. C’est clair que le fait d’avoir une pub qui va être très visible, ça ne va pas forcément avoir un impact sur la vente. En revanche, là où ça va avoir un impact, ça va être sur la notoriété de la marque et sur la relation qui va exister entre la marque et ses potentiels clients. Le fait d’utiliser des animaux de compagnie dans une publicité qui va être très vue, ça peut créer un peu plus d’affection, d’affectivité, un peu plus d’attachement à la marque, et donc, à la fin, amener le client à acheter les produits de la marque en question".

C’est donc un investissement dans l’image de marque de l’entreprise, pas une pub destinée à doper les ventes le jour même en annonçant, par exemple, une promotion sur tel ou tel produit dans un spot à la radio.

Puis, dernier élément qui explique aussi pourquoi les chats et les chiens peuvent être amenés à jouer un rôle important dans les pubs, près d’un ménage wallon sur trois possède au moins un chien ou un chat.