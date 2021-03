Pour une vraie relance numérique, une adaptation législative est nécessaire, selon des CIO et leaders du numérique

La communauté des CIO et leaders du numérique, Beltug, avance 11 recommandations aux autorités du pays pour concrétiser la relance de l'économie en axant sur le numérique. Elle plaide entre autres en faveur d'une adaptation législative concernant le travail à domicile, la promotion du commerce en ligne et l'établissement d'un cadre viable pour la vie privée et la sécurité.

Le télétravail, notamment, ne disparaitra pas avec la fin de la crise. "Une numérisation poussée est donc devenue indispensable pour chaque organisation", estime Beltug. "Mais pour pouvoir faire vraiment la différence, il faut une politique assortie d'une vision et d'un bon cadre. Beltug préconise dès lors de faire de cette politique une priorité dans le cadre des plans de relance que toutes les autorités sont actuellement en train de préparer."

"Élément positif, beaucoup de ces actions ne nécessitent pas d'investissement propre de la part des autorités, mais plutôt une politique ou des décisions de facilitation. Si, à tous les niveaux politiques, dans tous les domaines de compétence, dans tous les départements, la numérisation devient une priorité majeure, nous poserons les bases d'une relance réussie. L'heure est à l'action numérique ! ", affirme la CEO Danielle Jacobs.

Une politique de travail à domicile avec une vision, des réseaux de télécommunications puissants, la promotion d'un commerce numérique durable, l'aménagement d'un cadre praticable pour la vie privée, l'économie des données, une réflexion sur la collaboration et les compétences des autorités de réglementation, sont autant de points d'attention présentés par Beltug.

Elle affirme que la législation actuelle et "tout le cadre de la relation employé-employeur" ne sont pas adaptés à une situation où le télétravail fait partie intégrante de l'emploi. Elle note également que le renforcement de la numérisation soulève "de nouvelles questions sur l'attention à apporter à la vie privée et à la sécurité". Beltug appelle dès lors les pouvoirs publics "à ne pas se limiter à édicter des règles comme le RGPD", mais il faut qu'elles "accordent davantage d'attention à la mise en œuvre concrète". "L'autorité de protection des données a un rôle majeur à cet égard", pointe Beltug.