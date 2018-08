Pour Marc Raisière (Belfius), il vaut mieux être acheteur que racheté  

Dans quelques semaines ou quelques mois, Belfius proposera 30% de son capital sur le marché boursier. La décision a été prise par le gouvernement. Il ne reste plus qu’à profiter de la meilleure "fenêtre" d’introduction. Marc Raisière, le Président du comité de direction de Belfius ne promet pas des rendements fous, mais défend l’image de stabilité et d’équilibre de Belfius devenue une banque respectée. La fragilité de la Turquie ne devrait d’ailleurs pas, selon lui, avoir un impact à court terme sur la banque belge. Et déjà, il laisse entrevoir la possibilité d’acquérir des compagnies d’assurance. Peut-être Ethias? Cela dépendra du dossier.

Quand Belfius entrera-t-elle en Bourse? C’est le gouvernement qui le décidera sur avis du comité de direction de la Banque. Mais la situation actuelle est confuse: "Cela dépendra des marchés. La situation actuelle sujette à de fortes volatilités n’est pas favorable, les guerres commerciales sont nombreuses pour l’instant et l’Italie reste un pays complexe avec un gouvernement qui travaille toujours sur son budget. Et le Brexit est pas terminé. "La conséquence de tout cela est que l’entrée en Bourse de Belfius pourrait être déplacée, " même si la situation de Belfius est bonne. "

Quel rendement? De bon père de famille

Pas question, pour Marc Raisière, de faire une promesse de rendement de la future action. Et certainement pas les 12% dont certains pourraient rêver. "Le secteur bancaire a connu une crise majeure et il faut en tirer les leçons. Notre business modèle de banque-assurance et très stable, très diversifié avec une gestion prudente du risque. Je suis un grand défenseur de la diversification et du modèle de banque-assurance."

"La première préoccupation du mangement belge est de gérer les risques. C’est ce qui explique que l’on a une exposition très faible par rapport à la Turquie par exemple." Et la patron de Belfius ne craint pas les pressions éventuelles d’investisseurs qui voudraient en avoir davantage. "Tout est question de la prise de risque de l’investisseur. Nous sommes l’une des banques les plus capitalisées d’Europe, avec un résultat de 473 millions d'euros avant impôts. Soit une croissance de 6%, ce qui est rare dans le secteur. " Et pour Marc Raisière, avec une entreprise très capitalisée avec une bonne capacité bénéficiaire récurrente, on ne peut pas espérer des rendements de 12 ou 13 %: "On vise plutôt un return sur equity de 8 à 9%"

L’entrée en bourse pourquoi?

Pour le patron de Belfius, l’attrait de l’entrée en bourse est multiple: "D’abord, il n’est pas sain, pour un régulateur (le gouvernement belge) d’être propriétaire à 100% d’une entreprise commerciale. Ensuite, la consolidation verra le jour sous peu en banque-assurance et banque. Et avoir une partie du capital au niveau des marchés financiers permet une plus grande flexibilité. S’il y a une consolidation, je préfère que Belfius soit un consolidateur que consolidé. C’est-à-dire faire des acquisitions plutôt que qu’être acquis." Pas question, pour Marc Raisière de citer des noms, mais des acquisitions sont sans doute probables dans le pôle assurance qui ne représente que 30% de l’activité aujourd’hui.