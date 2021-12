Pour fêter ses 20 ans, l’euro s’offrira un nouveau look après 2024

"Nous voulons mettre au point des billets en euros auxquels les Européens peuvent s'identifier, et qu'ils seront fiers d'utiliser comme monnaie", confirme Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE.

Selon la présidente de la BCE, Christine Lagarde, il est temps, après 20 ans, "de revoir l'apparence de nos billets de banque, afin que les Européens de tous âges et de tous horizons puissent s'en sentir plus proches".

Alors que l'euro fiduciaire (billets et pièces) s'apprête à fêter ses 20 ans au passage à l'an neuf, la monnaie unique va faire peau neuve à moyen terme. La Banque centrale européenne (BCE) va en effet lancer un processus, avec consultation du grand public, visant à modifier le graphisme et le thème des billets de banque, a-t-on appris lundi.

Cette procédure, qui s'annonce assez longue et complexe, passera tout d'abord par la création de groupes de travail chargés de recueillir l'opinion du public dans l'ensemble de la zone euro sur les thèmes qui pourraient être retenus pour les futurs billets en euros. Un groupe consultatif comprenant un expert de chaque pays de la zone euro soumettra ensuite une liste de nouveaux thèmes au Conseil des gouverneurs de la BCE.

Les billets actuellement en circulation ne représentent ni personnage illustre, ni monument célèbre. Leur graphisme repose sur le thème "Époques et styles architecturaux", représenté par des fenêtres, des portails et des ponts. S'agissant des nouveaux billets, "on ne sait pas ce que tout cela va donner mais rien n'est exclu d'avance", souligne-t-on lundi au sein de la BCE.

La BCE, sur la base des propositions du groupe consultatif, demandera au public de se prononcer sur les thèmes présélectionnés. Ensuite, un concours de graphisme sera lancé, à l'issue duquel la BCE consultera encore une fois les membres du public.

La décision finale sera prise par le Conseil des gouverneurs en 2024. Il faudra ensuite produire les nouveaux billets, sachant qu'il y a actuellement plus de 27 milliards de billets de banque en circulation. Il est encore trop tôt pour connaître la date d'émissions de ces nouveaux euros, mais il faudra encore quelques années de patience pour avoir ces nouveaux billets dans son portefeuille.