Plusieurs marques défavorables à un accord sur la sécurité dans l'industrie du textile pointées du doigt

La plate-forme AchACT et son réseau international, la Clean Clothes Campaign, ont publié un "brand tracker" en ligne pour recenser les marques en faveur mais également celles en défaveur d'un nouvel accord sur la sécurité dans l'industrie textile, annonce mercredi la plate-forme belge par communiqué.

En 2013, près de 200 entreprises du textile s'étaient engagées dans un accord sur la sécurité des bâtiments au Bangladesh, après l'effondrement du Rana Plaza, qui abritait plusieurs ateliers de confection actifs pour des marques de vêtements internationales. 1.138 ouvriers de l'industrie textile étaient décédés. Fin mai, alors que cet accord arrivait à expiration, il avait été prolongé in extremis jusque fin août.

Au Bangladesh, la santé des travailleurs du textile se dégrade de plus en plus

Il y a désormais, selon la plate-forme belge d'organisations syndicales et d'ONG, "urgence d'obtenir un engagement clair des marques et enseignes de mode pour la sécurité des travailleur et travailleuses de la confection de vêtements".

Dénoncer les entreprises qui ne garantissent pas la sécurité des travilleurs

Le brand tracker dénonce de grandes entreprises telles que C&A, H&M, Lidl, Primark, WE et Bestseller (Vero Moda) "qui n'utilisent pas le pouvoir considérable qu'elles détiennent pour garantir et maintenir les avancées en matière de sécurité dans les usines de leurs filières d'approvisionnement", détaille le communiqué.

En revanche, quatorze marques de vêtements - Uniqlo, Hunkemöller, Wibra, Zeeman et Esprit entre autres - ont répondu positivement à l'appel de Clean Clothes Campaign pour soutenir la responsabilité individuelle des marques, un mécanisme de surveillance indépendant et l'expansion de l'accord à d'autres pays.