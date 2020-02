Plus de 700 signalements de "fraude à l'amitié" en 2019: un phénomène en augmentation

Le nombre de signalements de "fraude à l'amitié" - une escroquerie répandue sur internet lors de laquelle une personne abuse de la crédulité d'une victime pour lui soutirer de l'argent - a augmenté de près de 10% l'an dernier. En 2018, 637 signalements avaient été comptabilisés par le point de contact de l'Inspection économique tandis que 718 l'ont été en 2019.

Via des sites de rencontre ou sur les réseaux sociaux

La plupart de ces cas de fraude ont été commis via des sites de rencontre (32%) ou sur les réseaux sociaux (28%).On parle de fraude à l'amitié lorsque les escrocs essayent de gagner la confiance d'une personne crédule à la recherche d'une oreille attentive ou d'un partenaire sur internet afin de lui soutirer de l'argent. En 2018, sur 292 dossiers où de l'argent a été versé, il y a eu pour plus de cinq millions d'euros de dommages financiers. En 2019, quelque 326 dossiers ont été enregistrés pour un dommage total de 5,7 millions d'euros. Les escrocs à l'amitié opèrent souvent depuis l'étranger et font tout pour cacher leur véritable identité, ce qui rend l'identification et les poursuites des coupables difficiles.