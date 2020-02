Plus de 7,5 millions de voyages internationaux vendus par la SNCB en 2019

L'an dernier, la SNCB a vendu 7,6 millions de voyages internationaux en train soit 6,5% de plus qu'en 2018, indique mardi la SNCB. Ces ventes ont été réalisées par les divers canaux de la SNCB: gares, internet, contact center et agences de voyage (online) pour des voyages Eurostar, Thalys, ICE, NS ou encore ÖBB (Nightjet). Les canaux de vente de la SNCB proposent, au total, plus de 9.000 destinations en Europe.

"Cette croissance suit le succès du trafic ferroviaire international en Europe. Ces dernières années, les différents opérateurs ferroviaires ont élargi leur offre au départ de Bruxelles, avec de nouvelles destinations et des lignes supplémentaires", souligne la SNCB.

La SNCB est actionnaire de Thalys et Eurostar.