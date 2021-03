Plus de 620.000 euros : la rémunération en 2020 de Jean-Paul Van Avermaet, le patron remercié de bpost

623.285,02 euros : c’est ce qu’a gagné, en 2020, Jean-Paul Van Avermaet, le désormais ex-patron de bpost. C’est plus de 100.000 euros de moins que ce qu’a perçu son prédécesseur, Koen Van Gerven, en 2019. Des montants publics, qui se retrouvent dans le dernier rapport annuel 2020 de l’entreprise.

Le CEO Jean-Paul Van Avermaert a été remercié cette nuit par le conseil d’administration "avec effet immédiat". Mais qu’en était-il de ses émoluments à la tête de bpost ? La rémunération perçue par Jean-Paul Van Avermaet l’année dernière se compose d’une partie fixe et d’une partie variable, sans oublier les avantages.

Le salaire de base est de 493.007 euros. Le montant des autres avantages s’élève pour leur part à 39.465 euros. De quels avantages parle-t-on ? D’une couverture décès, invalidité et d’une assurance médicale (19.593,56 euros), d’allocations de représentation (3300 euros) et de frais de leasing pour une voiture de société (16.542 euros). "Ces avantages font l’objet d’une étude comparative régulière et sont adaptés en fonction des pratiques courantes", indique le rapport annuel.

Ensuite, il y a les "dépenses de pension" (c’est-à-dire un régime de pension complémentaire) qui sont de 90.842 euros.

Jean-Paul Van Avermaet, n’a reçu aucune rémunération variable

Quid, enfin, de la rémunération variable ? "L’Administrateur délégué, Jean-Paul Van Avermaet, n’a reçu aucune rémunération variable au cours de l’exercice 2020", étant donné son recrutement intervenu au cours de l’année, suite au départ de Koen Van Gerven.

"Sa rémunération variable pour l’exercice 2020 sera fixée et payée en 2021, en fonction des objectifs collectifs et individuels pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2020, après l’évaluation des performances en 2021", dit le rapport rédigé avant l’annonce du départ de Jean-Paul Van Avermaet.