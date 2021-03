Plus de 250 emplois menacés chez Brussels Airlines à Düsseldorf

Brussels Airlines n'effectuera plus de vols pour sa compagnie soeur Eurowings au départ de l'aéroport de Düsseldorf (ouest de l'Allemagne) à partir de juin. La place de 256 personnes, essentiellement allemandes, qui se trouvent sur le payroll de Brussels Airlines, est donc menacée.

Le conseil d'entreprise à Düsseldorf a été informé jeudi matin, a précisé le CEO de Brussels Airlines, Peter Gerber, au cours d'une conférence de presse en ligne sur les résultats annuels de la compagnie belge. "Nous allons étudier toutes les pistes pour ces personnes à Düsseldorf, en concertation avec les partenaires sociaux. Nous sommes désolés mais la situation économique ne nous laisse pas d'autre possibilité", a ajouté le responsable.

Brussels Airlines avait débuté ces vols européens et long-courriers pour le compte de la compagnie aérienne à bas coûts Eurowings au printemps 2018. Deux A340 et un A330 reliaient les Etats-Unis, le Mexique et la République dominicaine. Lors d'une année normale, quelque 450.000 voyageurs pouvaient emprunter ces vols. Brussels Airlines avait engagé 250 stewards et pilotes pour équiper ces avions.

Brussels Airlines et Eurowings sont toutes deux des filiales du groupe Lufthansa. La compagnie belge avait été chargée d'effectuer les trajets long-courriers d'Eurowings en raison de son expérience dans ce domaine.