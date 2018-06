Plus de 2,7 milliards d'euros dépensés en ligne par les Belges au premier trimestre

Quelque 7,4 millions de consommateurs ont effectué un achat en ligne en Belgique au premier trimestre 2018, pour un total de 23 millions de transactions et un montant global de 2,73 milliards d'euros, ressort-il jeudi d'une étude de l'association sectorielle BeCommerce, en collaboration avec GFK, PostNL, Google et Worldline.

Par rapport au premier trimestre de 2017, le nombre de consommateurs en ligne a progressé de 3%, le nombre d'achats de 7% et les dépenses totales de 12%.

Les produits en ligne les plus populaires demeurent inchangés. Les billets d'avion et l'hébergement devancent les billets pour des attractions ou des événements et les voyages à forfait.

Quant au moyen de paiement, Bancontact online devance désormais les cartes de crédit et Paypal, selon l'étude.

Les consommateurs semblent, d'une manière générale, avoir davantage confiance dans les webshops et les méthodes de paiement, se réjouit BeCommerce.