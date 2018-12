Plus d'un quart des entreprises européennes utilisent des services de cloud computing

En 2018, 26% des entreprises de l'UE d'au moins 10 salariés ont acheté des services de cloud computing. L'utilisation de cloud computing a rapidement augmenté ces dernières années, puisqu'elle s'élevait à 21% en 2016 contre 19% en 2014, indique jeudi Eurostat, l'office européen des statistiques, dans une publication sur l'utilisation des TIC dans les entreprises.

Les grandes entreprises l'utilisent nettement plus (56% des entreprises utilisant le cloud et employant au moins 250 salariés) que les petites (23% des entreprises comptant entre 10 et 49 salariés).

Plus de la moitié des entreprises en Finlande (65%), en Suède (57%) et au Danemark (56%) ont eu recours à des services de cloud computing. À l'autre extrémité de l'échelle, elles étaient 10%, voire moins, à utiliser ces services en Bulgarie (8%) et en Roumanie (10%). En Belgique, 40% des entreprises utilisent le cloud.

Parmi les États membres de l'UE, les proportions les plus importantes d'entreprises qui pratiquent l'analyse de mégadonnées (bid data) ont été observées à Malte (24%), aux Pays-Bas (22%) ainsi qu'en Belgique et en Irlande (20% chacune).

Autre outil technologique ayant fait une apparition récente dans les entreprises: l'impression 3D. A peine 4% des entreprises européennes ont utilisé l'impression 3D. Les plus grandes proportions d'entreprises utilisant l'impression 3D en 2018 ont été observées en Finlande (7%), au Danemark, à Malte, au Royaume-Uni et en Belgique (6% chacun).