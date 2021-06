Plans nationaux de relance: Ursula von der Leyen en Belgique et en France mercredi

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sera en Belgique et en France mercredi pour annoncer le feu vert de Bruxelles à leurs plans nationaux de relance financés par l'UE. Elle a commencé mercredi par le Portugal et l'Espagne, avant de se rendre en Grèce puis au Danemark et au Luxembourg.

L'UE a emprunté ses 20 premiers milliards d'euros mardi sur les marchés financiers pour commencer à financer un plan européen historique de 750 milliards destiné à financer la transition verte et numérique de l'économie afin de sortir plus vite de la crise économique.

L'Espagne et l'Italie devraient être les principaux bénéficiaires

Ce recours commun à l'emprunt va permettre de verser 672 milliards d'euros de subventions et prêts aux pays membres. C'est un mécanisme inédit qui incarne la solidarité européenne face à la crise du Covid-19.

Les pays de l'UE ont commencé à déposer fin avril à Bruxelles des plans nationaux d'investissements associés à des réformes structurelles, afin de décrocher leur part de ces financements. L'Espagne et l'Italie devraient être les principaux bénéficiaires avec près de 70 milliards d'euros de subventions chacune, devant la France (40 milliards).

Vingt-quatre pays membres sur 27 ont déjà soumis à la Commission leur plan national de relance. Seuls la Bulgarie, Malte et les Pays-Bas manquent encore à l'appel.

Formellement, le feu vert définitif aux différents plans nationaux sera donné par le Conseil qui représente les Etats membres. Les premiers avis positifs sont attendus le 13 juillet lors d'une réunion des ministres des Finances de l'UE.