Plan de restructuration chez Brussels Airlines : la colère gronde dans les partis politiques

La suppression d’un millier d’emplois chez Brussels Airlines s’invite sur la table du monde politique. La compagnie aérienne est fortement touchée depuis le début de la crise du coronavirus. Comme d’autres compagnies, elle subit la chute importante des voyages en avions.

Les rentrées financières de la compagnie ont disparu et les caisses sont vides. La suppression d’emplois, l’annonce de la suppression de destinations et de certains vols devraient, selon la direction permettre de maintenir la compagnie à flot et de lui donner la possibilité de rebondir après la crise du Coronavirus.

290 millions sur la table ?

Cet après-midi, les représentants syndicaux de Brussels Airlines sont reçus au cabinet de la Première ministre, Sophie Wilmès. Cette restructuration intervient alors que le gouvernement et Lufthansa, la maison mère de Brussels Airlines, tentent de négocier les modalités d’une aide de 290 millions d’euros que la Belgique devrait apporter pour sauver Brussels Airlines.

Négociations sont très difficiles

Ces négociations avec Lufthansa sont très difficiles, comme l’a reconnu le ministre des Finances, Alexander De Croo, juste avant de rencontrer les syndicats de l’entreprise, ce mardi après-midi. "Les négociations sont très difficiles avec Lufthansa car eux-mêmes sont en train de négocier (une aide d’Etat d’environ 9 milliards d’euros, ndlr) avec le gouvernement allemand", a expliqué Alexander De Croo à son arrivée au 16 rue de la Loi. Il est en effet question d’une entrée de l’Etat allemand au capital du groupe aéronautique, ce qui crispe les débats. Son patron, Carsten Spohr, ne veut en effet pas entendre parler d’une immixtion des gouvernements dans la gestion de son entreprise.

Or, l’une des pistes suivies par la Belgique serait d’entrer dans le capital de Lufthansa, en échange de garanties de maintien de l’activité chez Brussels Airlines.

Plus tôt, la Première ministre avait parlé, concernant la restructuration annoncée chez Brussels Airlines " d’une situation compliquée pour les travailleurs et leurs familles ".

►►► A lire aussi : Brussels Airlines va supprimer environ 1000 emplois et réduire les vols

Les partis politiques réagissent négativement à l’annonce du plan

Plusieurs partis politiques ont fait part ce mardi de leur soutien aux travailleurs de Brussels Airlines, tout en se montrant furieux de l’attitude de la maison mère de la compagnie aérienne, l’Allemande Lufthansa.

Du côté du MR, le parti de la Première ministre, le président Georges-Louis Bouchez s’est exprimé dans un communiqué : "La compagnie aérienne sollicite plus de 300 millions d’euros auprès de l’Etat belge. Dans ce contexte, l’attitude de Lufthansa est inacceptable aux yeux du MR et la réponse qu’elle apporte pour faire face à cette crise ne peut en aucun cas être définitive", s’est-il insurgé. "Cette annonce a donc vocation à être remise en cause en cas d’intervention de l’Etat", ajoute le président du parti de la Première ministre Sophie Wilmès.

Ce n’est pas au personnel de Zaventem de payer aujourd’hui pour la crise

De son côté, le PTB rappelle que le groupe Lufthansa a réalisé un bénéfice de 2,8 milliards d’euros l’année dernière. "Ce n’est pas au personnel de Zaventem de payer aujourd’hui pour la crise. Il n’est pas question d’envisager un soutien public à une entreprise qui met un millier de personnes à la rue", réagit Raoul Hedebouw, chef de groupe à la Chambre. Le parti communiste appelle le ministre des Finances Alexander De Croo "à refuser cette logique et à garder la nationalisation comme moyen de pression et comme alternative."

Pas de chèque en blanc à Lufthansa

Du côté du PS, le chef de groupe à la Chambre Ahmed Laaouej demande que la priorité soit mise "au soutien des travailleurs et à leurs familles". "Pas de chèque en blanc à Lufthansa qui a engrangé plus de 2 milliards de bénéfices l’an dernier", a-t-il ajouté sur le réseau social Twitter.

Le secteur doit se transformer en profondeur

Pour le président du cdH Maxime Prévot, "un plan de reprise doit permettre une meilleure maîtrise belge de l'outil et un développement durable à long terme de l'entreprise dans l'intérêt des travailleurs et de l'économie", a-t-il réagi.

Quant au député fédéral Ecolo Gilles Vanden Burre, "Le secteur aérien doit se transformer en profondeur et l’urgence est aujourd’hui d’accompagner le personnel", a-t-il écrit.