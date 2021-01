Plan de relance : la Belgique va devoir adopter des réformes "ignorées pendants des décennies"

La Commission européenne va octroyer 5,9 milliards d’euros à la Belgique pour son plan de relance économique. Si, et seulement si, la Belgique met en œuvre des réformes structurelles – à l’horizon 2026. Cela fait partie des conditions imposées à notre pays pour pouvoir disposer des fonds dédiés aux investissements stratégiques.

Mobilité durable, interconnexions énergétiques, digitalisation de services publics, marché du travail plus inclusif, fiscalité environnementale. Une partie du défi à venir pour la relance économique belge, est aussi un paradoxe politique : la nécessité de prendre dans un délai serré, des décisions structurelles, de long terme, qui ont parfois été ignorées pendant des dizaines d’années en Belgique.

Tout ne sera donc pas question d’argent ou d’investissements. Jean-Pascal van Ypersele, professeur de climatologie et des sciences de l’environnement l’UCLouvain, copréside les travaux du Conseil fédéral de développement durable sur le plan de relance de la Belgique. Ce Conseil fédéral est l’un des deux organes (avec le Conseil central de l’économie) chargés de remettre un avis sur cette relance belge.

Revoir les fondamentaux

Dans un avis récent du Conseil fédéral de développement durable, il est écrit qu’il sera "contre-productif de proposer aujourd’hui des solutions politiques en vue d’une relance économique à court terme, lesquelles risquent à l’avenir d’engendrer des problèmes encore plus grands". Il y a tout un fonctionnement, tout un système économique à revoir ?

Jean-Pascal van Ypersele : "Si la relance se limite à remettre en route la machine ancienne – qui nous amène vers le mur des changements climatiques, de la perte des systèmes naturels, de la biodiversité, d’exclusion sociale aussi, qui sont importantes – on ne va pas faire gagner la Belgique. Donc, cette crise, c’est aussi une opportunité de revoir un certain nombre de fondamentaux, de manières de fonctionner et de réorienter la manière dont le développement économique se passe. Ces 5 milliards ou un peu plus, que la crise nous donne l’occasion d’investir dans les mois et les années qui viennent, c’est une opportunité d’aller dans une direction plus durable et plus juste."

Les recettes sont connues depuis 30 ans

"Sur bien des points, on répète la même chose depuis 25, 30 ans. 'On', c’est le CFDD, mais aussi d’autres instances, des économistes, des experts, climatologues, et spécialistes de la biodiversité. La Belgique aurait peut-être pu perdre moins de temps ces dernières dizaines d’années. Cette occasion-ci, il ne faut pas la louper. "

Espérons un ressaisissement et la fin des petits jeux politiques.

Est-ce que les recettes sont connues ?

Jean-Pascal van Ypersele : "Mon Dieu, oui. Cela fait tellement longtemps que des organismes aussi 'dangereux' que l’OCDE, la Commission européenne - avec les fameux rapports du semestre européen, disent à la Belgique à quel point sa fiscalité environnementale est tout à fait déséquilibrée par rapport à d’autres aspects de la fiscalité, disent à quel point sa mobilité est trop orientée vers le transport individuel, à quel point la pollution est trop peu taxée chez nous, etc. "

Comment se fait-il que l’on n’ait pas agi beaucoup plus tôt ?

"Cela fait tellement longtemps que tout cela est dit qu’on se demande comment on n’a pas agi beaucoup plus tôt, et beaucoup plus fort dans cette direction-là. Et donc, ce que j’espère, à titre personnel, c’est que cette occasion que le plan de reprise nous donne, va permettre de réorienter les choses dans la bonne direction".

Pendant quelques mois à peine, la Belgique va devoir réformer, prendre des mesures de long terme alors qu’on n’a pas réussi à les prendre pendant 30 ans. Vous parvenez à rester optimiste ?

Jean-Pascal van Ypersele : "On peut espérer qu’ayant le nez sur cette crise très grave que nous vivons maintenant avec la Covid, il y ait un ressaisissement et que les petits jeux politiques qui étaient en vigueur ces dernières années n’auront plus lieu d’être. Ils ont généré de l’inertie plutôt que la capacité de se remettre en question. C’est mon espoir, effectivement, je suis un indécrottable optimiste. Mais c’est l’optimisme de la volonté."

Du concret pour les réformes ?

Est-ce un risque majeur pour ce plan de relance de la Belgique, celui des tiraillements politiques entre Régions, entre secteurs ?

Jean-Pascal van Ypersele : "Il est très difficile de se prononcer à ce stade sur la cohérence entre les projets. Le CFDD n’a pas encore reçu – outre les axes stratégies, points d’attention, et intentions – d’informations officielles sur les projets. Et nous avons reçu encore moins d’information sur les réformes structurelles qui devraient accompagner les investissements. Je crois que ce travail est toujours en préparation. Nous n’avons à ce stade pas grand-chose de concret à se mettre sous la dent en ce qui concerne ces réformes, bien qu’elles soient tout à fait nécessaires."