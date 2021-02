Plainte de Test Achats et d'autres associations européennes contre TikTok pour violation de droits des consommateurs

Test Achats vient de se joindre au Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et à 16 autres organisations de consommateurs pour déposer une plainte auprès de la Commission européenne et du réseau des autorités de protection des consommateurs contre TikTok, une plateforme de partage de vidéos extrêmement populaire auprès des enfants et des adolescents.

A côté de cette plainte, Test Achats a également alerté l’Inspection économique en lui enjoignant d’enquêter sur les pratiques du géant chinois. L’organisation de consommateurs veut que la plateforme devienne un environnement sécurisé et respectueux des droits des consommateurs, en particulier des plus jeunes.

En quelques années seulement, TikTok est devenu l'une des applications de médias sociaux les plus populaires auprès de millions d'utilisateurs à travers l'Europe, en particulier auprès des enfants et des adolescents. Mais l’analyse menée par le Bureau Européen des Consommateurs (BEUC) dont Test Achats est membre a montré que cette plateforme violait toute une série de droits des consommateurs.

Conditions générales de TikTok peu claires, ambiguës et déséquilibrées

Les conditions générales de TikTok sont peu claires, ambiguës et déséquilibrées vu qu’elles favorisent toujours la plateforme chinoise au détriment de ses utilisateurs. Les conditions de droit d’auteur donnent par exemple à TikTok un droit irrévocable d'utiliser, de distribuer et de reproduire les vidéos publiées par les utilisateurs, sans aucune rémunération.

Une des caractéristiques populaires de TikTok est que les utilisateurs peuvent acheter des pièces qu'ils utilisent comme cadeaux virtuels pour les célébrités de TikTok dont ils apprécient la performance. La "politique d'objets virtuels" de TikTok, qui gère cette fonctionnalité, contient des clauses abusives et des pratiques trompeuses. TikTok revendique par exemple le droit absolu de modifier le taux de change entre les pièces et les cadeaux, ce qui pourrait fausser la transaction financière en sa faveur.

Pub cachée

Ensuite, TikTok ne protège pas suffisamment les enfants et les adolescents contre la publicité cachée. Les offres commerciales de TikTok aux entreprises qui veulent faire de la publicité sur l'application contribuent à cette problématique. Les utilisateurs sont par exemple incités par des influenceurs populaires à participer à des concours de hashtag de marque où ils sont encouragés à créer un contenu spécifique.

Quant aux pratiques de TikTok en matière de traitement des données personnelles des utilisateurs elles sont trompeuses, dit Test-Achats. La plateforme n'informe pas clairement ses utilisateurs, en particulier de manière compréhensible pour les enfants et les adolescents, des données personnelles qu’elle collecte et dans quel but. Selon les organisations de consommateurs, ces pratiques violent le règlement général sur la protection des données, raison pour laquelle elles les ont portées à l'attention des autorités de protection des données dans le cadre de leurs enquêtes en cours sur la société.

Accès de mineurs à des vidéos sexualisées

TikTok avait restreint mi-janvier les paramètres de confidentialité de ses utilisateurs âgés de 13 à 15 ans quelques jours après que des observateurs ont accusé son algorithme de favoriser l'accès à des vidéos sexualisées mettant en scène des mineurs.

Les autorités italiennes avaient quant à elles bloqué fin janvier l'accès du réseau aux utilisateurs dont l'âge n'est pas garanti, après la mort d'une fillette de 10 ans en Sicile qui participait au "jeu du foulard" sur le réseau social.