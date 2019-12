Pierre Wunsch, gouverneur de la BNB : "À court terme, le blocage politique n’est pas un risque pour l’économie belge"

À propos de la formation du gouvernement, le banquier des banquiers ne hurle pas avec les loups. "Je suis inquiet, mais je ne veux pas donner de leçon aux politiques. La dernière fois, on a formé un gouvernement à cause de la remontée des taux d’intérêt. J‘ai parfois l’impression qu’on veut me faire jouer ce rôle à moi tout seul. Or, à court terme le risque que le blocage politique conduise à une crise économique est faible. L’enjeu c’est que nous n’avons pas de gouvernement pour répondre à des enjeux de moyen et de long terme."

Donald Trump, en plein bras de fer avec les démocrates, met en avant son bilan économique et les créations d’emplois aux Etats-Unis : "Donald Trump bénéficie des réformes de l’administration Obama qui a sorti les Etats-Unis de la récession."

Les populistes sont-ils une menace pour l’économie ? : "Il est possible qu’à court terme ils puissent soutenir l’économie en dépensant beaucoup d’argent. Mais je crains que les dommages à long terme de ce genre de politique mettent à mal une certaine coexistence pacifique et porte préjudice à l’économie mais aussi dans d’autres domaines et débouche sur d’autres formes de tensions. Je ne suis pas très optimiste."

La politique de la banque centrale c’est le rachat de dette. Ne faut-il pas plutôt investir dans des politiques climatiques ? "L’argent n’est pas gratuit. Il est bon marché. C’est très différent. Des taux d’intérêts bas ont permis de relâcher la contrainte du budget de l’Etat. Mais on ne peut pas tout se permettre. Bien sûr l’enjeu climatique est très important. Mais faire des choix n’est pas gratuit. D’une manière ou d’une autre il faudra des efforts."