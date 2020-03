Pierre Wunsch, directeur de la banque nationale : "il faut éviter le plus possible que des entreprises saines fassent faillite"

Les membres de l’Economic Risk Mangament Group se sont réunis avec le gouvernement ce jeudi pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie du coronavirus.

Ce groupe est présidé par le gouverneur de la banque nationale, Pierre Wunsch. Pour eux l’objectif est clair : "passer le cap de la crise, s’assurer que l’on parvient à passer au travers d’une crise qui est, au départ une crise sanitaire en évitant le plus possible que des entreprises saines ne fassent faillite et que des gens perdent leur emploi de manière permanente".

Une situation qui ne doit pas perdurer

Face au nombre de personnes qui se retrouvent actuellement au chômage technique, il faut faire en sorte que ces situations ne soient que temporaires et "éviter à tout prix qu’elles ne deviennent structurelles", a soutenu le président de ce groupe.

Amener l’économie au delà de la crise sanitaire

Face aux risques économiques, la Banque centrale européenne a pris une décision majeure : la BCE s’engage à lever 750 milliards d’euros d’obligations d’Etats et d’entreprise d’ici la fin de l’année.

Néanmoins, Christine Lagarde, à la tête de la BCE, a affirmé ce jeudi que l’on pouvait s’attendre à une récession considérable.