Pierre Mottet, le nouveau président de l’Union wallonne des entreprises veut en finir avec "le défaitisme historique"

Il déclare : "Je pense qu’il est temps qu’on sorte des anciens clivages et qu’on se mette tous autour d’une table, qu’on regarde les problèmes et qu’on le fasse ensemble".

On va probablement avoir une dizaine de milliards à investir dans la région

Pierre Mottet explique : "D’une part, je dirais qu’il y a une opportunité quand même particulière aujourd’hui. On est au milieu de la crise, on est au milieu des crises, parce qu’on sait que ça ne sera pas la dernière, même si celle-ci est importante, et on a une situation aujourd’hui où, si on prend les budgets de la région, si on prend les budgets de l’Europe, on va probablement avoir une dizaine de milliards à investir dans la région.

Donc, ce qui est peut-être vraiment important pour l’instant, c’est que les choix d’investissements qu’on va faire aujourd’hui, je pense qu’il est vraiment critique de s’assurer qu’on fasse les bons investissements pour la prospérité future, qu’on ne fasse pas du saupoudrage, mais qu’on identifie vraiment bien les points et qu’on les suive. Il y a toujours une demande, en effet, elle n’est pas nouvelle, de faire des indicateurs de suivi et de les suivre dans le temps. Et je reste convaincu qu’en faisant les choses ensemble, on pourra les faire mieux.

J’ai été à un panel citoyen le week-end passé, Inter-Environnement Wallonie a présenté sa vision, les syndicats, les acteurs de la pauvreté et les entreprises. Ce qui m’a frappé, c’est que 50 à 75% du programme était le même. Et puis, il y a les points de blocage, peut-être idéologiques, et c’est sur ça que je pense qu’il va falloir travailler. Il s’agit de devenir pragmatique en se disant qu’on ne sera pas d’accord sur tout, mais ce sur quoi on est d’accord, si on pouvait le faire avancer, ce serait déjà un grand pas en avant".

Mais quels sont les domaines dans lesquels il lui semble prioritaire d’investir massivement une grande partie de ces milliards d’euros qui seront à la disposition de la Région wallonne ? "Je pense qu’il faut le faire d’une part avec une vue de long terme. On a un secrétaire d’État qui, pour l’instant, fait campagne, si je peux dire, auprès de l’Europe pour dire qu’il faut pouvoir séparer les dépenses d’investissement des dépenses de fonctionnement. On peut endetter les générations futures pour des dépenses d’investissement qui leur seront profitables. Il ne serait pas décent d’engager les générations futures pour couvrir des dépenses de fonctionnement actuelles. Au-delà de ça, sans exclusive, on a déjà identifié dans le passé, et la Wallonie était reconnue pour ça, un certain nombre de domaines où on avait une masse critique, et on a déjà investi dedans, par exemple à travers les pôles de compétitivité — on pense aux biopharma et on pense à la mécatronique. Quand on va prévoir de l’argent aujourd’hui, il faut peut-être penser, en effet, à continuer à capitaliser dessus en allant au-delà de la réflexion des pôles. Les pôles, c’est mettre des entreprises et des universités ensemble. Est-ce qu’il n’est pas temps aujourd’hui, dans la région, de penser à mettre tous les acteurs ensemble pour penser qu’en matière d’infrastructures, d’éducation, de fiscalité, d’innovation, des technologies et d’investissement, on puisse se concentrer sur comprendre bien ce dont on a besoin pour que ces domaines puissent devenir des écosystèmes de niveau mondial ?"

