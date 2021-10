Philippe Charlez, auteur d’un livre sur les énergies : "La croissance ne peut pas être 100% verte"

Alors que les prix de l’énergie s’affolent, la question de l’énergie nucléaire revient sur la table. Le Marché matinal recevait un expert belge, Philippe Charlez, ingénieur des Mines de l’École Polytechnique de Mons, ce mardi.

Il publie aujourd’hui un livre de pratiquement 500 pages, "L’utopie de la croissance verte". Philippe Charlez ne rejette pas les énergies renouvelables, mais pour lui, le nucléaire est incontournable.

"L’utopie de la croissance verte ne veut pas dire qu’il ne faut pas qu’il y ait du vert dans la croissance, mais ça veut dire que la croissance ne peut pas être 100% verte. Je pense que les renouvelables intermittents — solaire + éolien — ne dépasseront pas 30%, voire 35% du mix énergétique. Et si on y rajoute l’hydroélectricité, on va arriver à moins de 50%. Il nous reste donc 50% qui doivent être pilotables et qui doivent supporter les 50% de renouvelables.

Il y a très peu de volatilité sur le nucléaire

Et là, on a le choix, si on ne veut plus de charbon, entre le gaz et le nucléaire. Le gaz, on sait que c’est efficace, surtout qu’on peut travailler en cycles combinés avec des rendements très élevés. Par contre, le problème du gaz, c’est évidemment la volatilité de ses prix. On assiste aujourd’hui à une envolée des prix du gaz parce que pour supporter les renouvelables, il y a une demande de gaz qui explose, pas seulement en Europe, mais aussi en Chine pour y remplacer le charbon.

Au contraire, il y a très peu de volatilité sur le nucléaire, parce qu’autant le prix du gaz occupe 60% du prix du mégawattheure, en matière de nucléaire, la valeur de l’uranium dans le prix du mégawattheure est pratiquement marginale, c’est quelques pour cent".

Des mini-centrales nucléaires

Stabilité des prix — et c’est extrêmement important — une production d’électricité décarbonée : ce sont les deux grands atouts du nucléaire dans le contexte actuel. Mais si les États devaient choisir la voie nucléaire pour les prochaines décennies, quelle technologie choisir ?

"Il y a d’abord les centrales classiques ou bien de troisième génération, mais qui ne sont pas des technologies différentes. Elles sont plus sûres, mais avec les EPR, on reste sur les mêmes technologies que les centrales à eau pressurisée qui existaient. Moi, je vois ces grosses unités là où on n’a pas vraiment de gisement de vent et de soleil.

Et par contre, là où on a des gros gisements de vent et de soleil, où on peut vraiment développer l’éolien et le solaire, il faut essayer de le consommer localement. Et donc là, on a besoin de support local à ces sources d’énergie intermittentes et des mini centrales nucléaires auraient toute leur place, à condition qu’elles soient économiques, parce qu’on sait qu’aujourd’hui, les mini centrales nucléaires coûtent très cher, sauf à ce qu’elles soient construites en série avec une certaine standardisation.

Et à ce moment-là, elles pourraient devenir tout à fait économiques. Elles ont également l’avantage d’avoir peu de combustible, donc on réduit de façon absolument exponentielle et considérable à la fois les risques d’accident nucléaire et aussi la quantité de déchets à recycler".

Donc diminuer les risques par unité de production, mais multiplier les unités de production ? "Oui, mais vous n’aurez pas 10 accidents ou 20 accidents de micro centrales nucléaires en même temps. Par construction, vous réduisez le risque d’un facteur tout à fait considérable".

Le débat est en tout cas d’actualité. Dix États de l’Union européenne, dont la France, ont publié dimanche une tribune en faveur de l’énergie nucléaire. Elle a, disent-ils, un rôle à jouer contre le réchauffement climatique, elle permettrait d’assurer notre indépendance énergétique tout en protégeant les consommateurs européens contre une volatilité excessive des prix de l’énergie. C’est un vrai débat.

Pour la Belgique, la sortie du nucléaire est toujours prévue en 2025, avec l’arrêt des sept réacteurs en Belgique.