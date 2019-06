Pharmacie: Abbvie rachète le fabricant du botox Allergan pour 63 milliards de dollars

Le laboratoire pharmaceutique américain Abbvie a annoncé mardi avoir trouvé un accord pour racheter son concurrent Allergan, une opération évaluée à 63 milliards de dollars qui lui permettrait de devenir un mastodonte du secteur.

Ce mariage va donner naissance à un groupe générant environ 48 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et présent dans 175 pays, avec un portefeuille de médicaments comprenant notamment le Botox et Humira, traitement contre la polyarthrite rhumatoïde et considéré comme le plus vendu au monde.