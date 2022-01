Pfizer et BioNTech travaillent sur un vaccin à ARNm contre le zona, Moderna contre la mononucléose

Deux nouveaux candidats vaccins utilisant la technologie de l’ARN messager, la même que pour certains vaccins contre le Covid-19, sont en préparation : mercredi, l’alliance Pfizer-BioNTech a annoncé une nouvelle collaboration contre le zona, tandis que Moderna a dit avoir commencé ses essais contre la mononucléose.

►►► À lire aussi : Coronavirus : le variant Omicron résiste aux anticorps mais pas à la troisième dose, selon une étude franco-belge

La technologie de l’ARNm n’a pour l’instant pas été appliquée pour d’autres virus que celui à l’origine du Covid-19, mais est considérée comme prometteuse dans la lutte contre de nombreuses maladies. Plusieurs projets de vaccins à base d’ARN messager, contre la grippe ou le VIH, sont en cours de développement.

A lire aussi : Coronavirus : un vaccin Pfizer/BioNTech adapté au variant Omicron attendu "en mars"

L’entreprise américaine Moderna a annoncé mercredi avoir injecté une première dose à un participant, dans le cadre d’essais pour évaluer un vaccin contre le virus d’Epstein-Barr (EBV), qui cause notamment la mononucléose infectieuse.

Ces essais impliqueront environ 270 personnes de 18 à 30 ans aux Etats-Unis.

Cette maladie, qui se transmet notamment par la salive - lui valant son surnom de "maladie du baiser" -, peut provoquer une grande fatigue, de la fièvre ou une angine. Elle peut durer plusieurs mois, et parfois entraîner des complications.

"L’EBV est l’une des infections virales les plus communes dans le monde, et malgré le fait qu’elle cause la mononucléose infectieuse, qui touche des millions d’adolescents sur la planète, aucun vaccin n’est actuellement disponible", a déclaré dans un communiqué Stéphane Bancel, le patron de Moderna.

A lire aussi : Après le coronavirus et le paludisme, l’ARN messager va-t-il permettre de développer un vaccin contre le SIDA et le cancer ?