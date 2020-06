Pétrole : l'Opep+ se penche dès ce samedi sur une baisse de la production

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie, vont se retrouver dès samedi afin de donner suite à leur accord de réduction de la production de pétrole, censé aider un marché déprimé par la pandémie.

Initialement prévue les 9 et 10 juin, cette réunion entre les ministres du pétrole des 13 pays de l'Opep et de leurs dix alliés extérieurs via l'accord Opep+ a été avancée à samedi, a annoncé vendredi à l'AFP une source proche de l'organisation.

L'Algérie, qui préside actuellement le cartel, avait proposé d'avancer la date de la conférence, ce à quoi la Russie ne s'était pas opposée.

Elle aura lieu par visioconférence, les participants ne pouvant se déplacer à Vienne, siège de l'Opep, dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Pour pallier l'effondrement de la demande mondiale en or noir, les pays de l'Opep et leurs alliés s'astreignent depuis le 1er mai et pour deux mois à réduire leur production de 9,7 millions de barils (mbj) par jour, soit environ 10% de l'offre mondiale avant la crise.

Les termes de l'accord conclu le 12 avril précisent que cette réduction doit passer à 7,7 mbj de juillet à décembre mais le cartel pourrait bien acter le maintien du volume actuel retiré du marché au-delà du 30 juin.

"Il semble maintenant très probable (que l'Opep+) prolonge d'un mois supplémentaire les réductions actuelles de mai-juin", a estimé Bjornar Tonhaugen, analyste chez Rystad Energy.

"Nous avons convenu qu'il est nécessaire de les prolonger pour au moins un mois. Ensuite on regardera la situation", avait indiqué mercredi une source proche des négociations à l'agence russe TASS.

Certains analystes et observateurs de marché tablent sur une prolongation plus longue, jusqu'à la fin de l'été voire de l'année pour les plus optimistes.