Petit changement de nom : Bellewaerde redevient Bellewaerde park

Le parc d'attractions Bellewaerde, situé à Ypres en Flandre occidentale, a procédé à un petit changement de nom. Il s'appellera désormais Bellewaerde Park, rapporte vendredi le site néerlandais Looopings. Cette modification a été entreprise afin de créer une distinction claire entre le parc d'attractions et le parc aquatique "Bellewaerde Aquapark".

Le parc d'attractions reprend ainsi le nom qu'il a utilisé entre 1971 et 2014.

Le logo Bellewaerde a déjà été adapté sur le site internet de la société. "Nous avons remarqué que la communication serait plus facile et plus claire si nous avions une seule marque principale à laquelle les deux parcs différents seraient alors reliés", explique à Looopings le directeur Stefaan Lemey.