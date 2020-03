Perte de 40,6 millions pour Brussels Airlines en 2019, le management réduit son salaire

Brussels Airlines a clôturé l'année 2019 avec une perte de 40,6 millions d'euros et un EBIT ajusté de -25,9 millions d'euros, indique la compagnie aérienne belge jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats financiers annuels. L'entreprise, qui évoque un "environnement extrêmement difficile", a par contre enregistré une croissance de 1,7% du nombre de passagers, pour atteindre un total de 10,2 millions de passagers.

Les résultats financiers ont été largement influencés par la faillite de Thomas Cook Belgique en septembre dernier, ainsi que par des grèves de contrôleurs aériens en Belgique et à l'étranger, ce qui a eu un impact négatif au-delà des 12 millions d'euros sur le résultat net. En outre, le coût élevé du carburant a pesé sur les résultats financiers de la compagnie à hauteur de 14 millions d'euros, détaille Brussels Airlines.

La crise du coronavirus actuelle affecte en outre gravement et négativement la compagnie en raison des interdictions de vols associées à la propagation du virus et d'autres mesures restreignant la connectivité aérienne. Cela a en effet obligé la compagnie à annoncer la suspension temporaire de ses vols réguliers pendant quatre semaines à compter de samedi et la mise en place d'un régime temporaire de chômage technique de 100% pour l'ensemble du personnel.

Brussels Airlines continuera cependant à maintenir une capacité de vol minimale pour les vols de rapatriement, à la demande du gouvernement belge.

Vu le contexte économique et alors que l'entreprise a lancé le déploiement de son plan de redressement Reboot visant une marge bénéficiaire de 8% à partir de 2022, le Management Board de Brussels Airlines a décidé, conjointement avec le Extended Management Board, de réduire son salaire pour les six prochains mois de respectivement 20% et 15%.