Perquisitions dans le secteur de la grande distribution, le groupe Carrefour concerné

L'Auditorat de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) procède actuellement à des perquisitions auprès d'entreprises actives dans le secteur de la grande distribution "suspectées d'avoir mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre d'une alliance d'achats relative à des produits de grande consommation", a-t-il annoncé lundi.

Les perquisitions, qui ont nécessité le feu vert d'un juge d'instruction conformément à la loi, ont eu lieu dans « plusieurs endroits » du pays, a-t-encore appris sans plus de précisions.

La chaîne de supermarchés Carrefour a confirmé qu'une perquisition avait été effectuée lundi à son siège d'Evere. Une porte-parole de Colruyt a précisé que l'entreprise n'était pas concernée. Chez Lidl, il n'est pas question non plus de perquisitions, selon une porte-parole. Personne n'a encore pu être joint chez Delhaize, Albert Heijn et Aldi.

Le porte-parole de Carrefour a souligné que l'entreprise coopérait pleinement à l'enquête et qu'elle se conformait à la loi pour toute pratique commerciale. De son côté, la fédération du commerce Comeos indique n'avoir « aucune information sur les perquisitions et en attendre les résultats ».

"Le fait de conduire de telles perquisitions ne préjuge en rien de l'issue de l'enquête elle-même", ajoute l'Auditorat de l'ABC, qui dit respecter "les droits de la défense, et en particulier le droit dont disposent les entreprises à être entendues pendant le déroulement de la procédure".