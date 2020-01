PermaFungi : la jeune pousse bruxelloise spécialisée dans les champignons cherche un nouveau souffle

Opération de sauvetage réussie pour PermaFungi, l’entreprise bruxelloise qui produit chaque mois une tonne de pleurotes à partir de cinq tonnes de déchets. Elle avait besoin de 50.000 euros pour survivre. Un crowdfunding se termine ce lundi soir, mais l’objectif est déjà atteint.

C’est un ouf de soulagement pour l’entreprise d’économie sociale et circulaire. Cette ferme de champignons installée sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles a connu une année 2019 difficile : des pertes estimées à 50.000 euros, une transition managériale compliquée, une concurrence rude et la fin de tous ses subsides depuis un mois. Le choix était simple : se réinventer et se relancer ou disparaître.

25.000 euros, ça peut paraître peu, mais l’entreprise est petite. Pour Julien Jacquet, fondateur et administrateur de PermaFungi, cette somme peut faire toute la différence.

"Ce ne sont pas des montants qui peuvent paraître énormes, sauf que PermaFungi est encore une petite entreprise. Donc, une perte de 25.000 euros, ou de 50.000 euros en l’occurrence, ou un gain peuvent changer chez nous beaucoup de choses, en sachant que le capital de départ — l’argent qu’on a mis au départ dans la coopérative — est de 18.000 euros, donc ce n’est pas si peu, précise-t-il. Pour faire quoi ? En fait, pour montrer que le projet à Bruxelles, qui a déjà fait beaucoup de choses et qui a 80% de ses revenus déjà propres, peut être durable et rentable."

Le flop des chicons

Pour ça, il va falloir faire des choix : d’abord éponger les pertes de 2019, réduire certaines dépenses et se concentrer sur le cœur de métier, qui est la production de champignons. L’erreur de PermaFungi est en fait d’avoir tenté trop de projets en même temps. Par exemple un projet parallèle de culture de chicons avec le compost issu du marc de café qui sert aussi à la production de champignons. Un choix de culture circulaire ambitieux auquel l’entreprise a décidé de mettre fin.

"On est très fier d’avoir essayé ça, tempère Julien Jacquet. On a produit jusqu’à 10 tonnes par mois. La question, c’est qu’on n’arrivait pas à positionner notre chicon par rapport au modèle industriel fait en hydroponie, c’est-à-dire juste sur de l’eau. On vendait donc nos chicons à cinq euros le kilo là où le marché le vendait à 3,5 euros. Est-ce que ça vaut la peine de l’avoir essayé ? Oui. Est-ce qu’on peut le continuer ? Non. Est-ce qu’aller chercher cinq tonnes de marc de café par mois à vélo a du sens ? D’un point de vue environnemental, clairement, et d’un point de vue économique, la question se pose jusqu’au moment où ça devient dur. La réponse arrive finalement assez vite."

Objectif rentabilité

PermaFungi a-t-il oublié le volet économique de son existence ? Julien Jacquet nuance : "Le fait de ne pas avoir réussi du premier coup ne veut pas dire que ça a été mauvais. Aujourd’hui, on ne cherche pas un tout nouveau modèle. 80% de nos revenus viennent de notre chiffre d’affaires, et à partir de 2020, c’est 100%. On doit améliorer l’économique, ça, c’est clair."

PermaFungi garde en tête qu’une entreprise qui veut faire du social et de l’environnemental son cœur de métier, mais qui disparaît, ne fait plus rien du tout. Objectif : rentabilité sans subsides cette année, et pourquoi pas, dans la foulée, se développer dans d’autres villes belges telles que Gand, Liège ou Charleroi.