Pénurie de main d'œuvre: l'Allemagne a besoin de 400.000 travailleurs migrants par an

L'Allemagne aurait besoin de quelque 400.000 travailleurs migrants par an pour combler la pénurie de main-d'œuvre qualifiée à laquelle le pays est confronté, selon le patron de l'Office allemand de l'emploi (Bundesagentur für Arbeit), Detlef Scheele. Un nombre qui est en hausse.

Le géant européen est en manque de personnel soignant, de techniciens, de profils liés à la logistique mais aussi d'universitaires.

Pour des raisons démographiques, le nombre de travailleurs est attendu en baisse de près de 150.000 personnes cette année outre-Rhin, et cela va s'accentuer dans les prochaines années.

En réponse, l'Allemagne doit former des personnes peu qualifiées et des demandeurs d'emploi, permettre aux femmes qui travaillent à temps partiel et qui souhaiteraient travailler davantage de le faire et accueillir davantage de main-d'œuvre issue de l'immigration. Un problème auquel le prochain gouvernement allemand devra s'attaquer, selon Detlef Scheele.