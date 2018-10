Pension complémentaire: 3,6 millions de personnes peuvent consulter une mise à jour

Les mises à jour annuelles des comptes de pension complémentaire pour l'année 2018 ont été déclarées dans la banque de données des pensions complémentaires. 3,68 millions de personnes qui disposent ensemble de plus de 80 milliards en réserves de pensions complémentaires peuvent désormais consulter un nouvel "update" de leurs comptes, indique mardi mypension.be.

Plus d'un million de Belges ont déjà consulté le relevé de leur pension complémentaire. "Il s'agit d'un visiteur sur deux de mypension.be et d'un peu plus d'un sur quatre de toutes les personnes ayant une pension complémentaire. Un beau résultat mais il reste encore du boulot à faire", a remarqué Steven Janssen, directeur général de Sigedis (Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles Sociales).

Les citoyens peuvent consulter leurs données via leur carte d'identité électronique, Itsme ou encore via clés numériques.