Payer avec un numéro de carte de crédit et son code CVC, c'est fini

La double authentification pour les paiements sera obligatoire en Europe à partir de samedi - © pixabay.com - Free-Photos - CC0 Creative Commons

Paiements en ligne : vers une sécurité renforcée - JT 13h - 13/09/2019 C'est un geste de plus en plus courant pour nous: faire ses achats en ligne. Et si certains doutent encore de la fiabilité du paiement électronique, sachez que le niveau de sécurité sera renforcé, dès demain. C'est une directive européenne pour mieux protéger le consommateur. Thibault Balthazar nous explique ce qui va changer.