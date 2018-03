Passer la frontière pour faire le plein de diesel, la tendance de l'année

Les Belges se rendent à nouveau de plus en plus souvent de l'autre côté de la frontière pour faire le plein de diesel, dit mardi Brafco, la fédération des négociants en combustibles et carburants. Le diesel belge est nettement plus cher qu'en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Luxembourg.

Le phénomène s'explique par la convergence des accises: le diesel perd son avantage fiscal par rapport à l'essence. En 2018, les accises sur le diesel vont augmenter de 3,5 cents par litre et les négociants s'attendent à voir encore davantage d'automobilistes se rendre à l'étranger pour faire le plein. "C'est néfaste pour les exploitants de pompes dans les régions frontalières, mais aussi pour les caisses de l'État", réagit Johan Mattart, de Brafco.

A l'inverse, l'essence est en ce moment moins chère chez nous qu'aux Pays-Bas. Les pompistes belges accueillent donc davantage de clients néerlandais, même si le phénomène est moins répandu.